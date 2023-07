Nuoto artistico, Mondiali Fukuoka 2023: Cerruti e Ruggiero in finale nel duo tecnico femminile

Obiettivo qualificazione alla finale raggiunto per il duo composto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel doppio tecnico di nuoto artistico ai Mondiali di Fukuoka 2023. La routine dal titolo Phoenix, con la musica The Phoenix by Stefano Simmaco e la coreografia di Svetlana Romashina è valsa un punteggio di 234.2667 e l’ottava posizione nell’eliminatoria di questa prima giornata iridata nella piscina Marine Messe Hall A di Fukuoka. Azzurre abbastanza distanti dalle posizioni di vertice, ma c’era da aspettarselo considerando che si tratta di una coppia nuova che sta pian piano perfezionando il proprio esercizio nel corso di questi mesi.

Al comando ci sono le gemelle cinesi Wang con uno score di 280.3334, seguite – e qui è la curiosità – da altre tre coppie di gemelle. Le austriache Alexandri a 275.322, le ucraine Aleksiiva a 274.1934 e infine le olandesi De Brouwer con un 259.9635. Pass per la finale conquistato anche da Israele, Messico, Grecia, Spagna, Gran Bretagna, Portogallo e dal duo di casa del Giappone che riesce per il rotto della cuffia ad entrare tra le prime dodici. L’appuntamento per l’assegnazione delle medaglie è per domenica a partire dalle 12:30.