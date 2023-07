Tuffi, Mondiali Fukuoka 2023: Tocci e Marsaglia mancano la qualificazione in finale dal metro

Nulla da fare per Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, impegnati nelle eliminatorie del trampolino da 1 metro Mondiali di Fukuoka 2023 di tuffi. I due azzurri non sono riusciti ad ottenere un piazzamento tra i primi dodici dopo le cinque serie odierne, mancando così l’appuntamento con la finale in programma domenica. Obiettivo sfiorato da Tocci, che ha chiuso in quattordicesima posizione a sei punti dall’ucraino Konovalov, ultimo a guadagnarsi un pass per l’atto conclusivo. Il 28enne cosentino, già in passato sul podio iridato da quest’altezza, ha pagato in particolar modo un’entrata in acqua molto scarsa nel quarto tuffo da 48.00 punti. Alla fine ottiene un totale di 354.00. Diciottesimo è invece Lorenzo Marsaglia, autore di un 340.70 totale. Una gara subito in salita per l’atleta romano, complice un secondo tuffo da 43.50 che l’ha costretto subito a rincorrere gli avversari. Ha chiuso in crescendo il romano, ma era troppo tardi per recuperare un gran numero di posizioni.

I RISULTATI DI OGGI 14 LUGLIO

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

In testa il cinese Jianfeng Peng con un incredibile 403.75, ma tiene botta anche il messicano Osman Olvera Ibarra, in grado di totalizzare 395.85. In terza piazza, invece, il britannico Houlden con 374.90. L’appuntamento con la finale è per domenica, mentre domani andranno in scena le eliminatorie e poi si assegneranno le medaglie del sincro da 3 metri con l’Italia che si presenterà al via di nuovo con la coppia formata da Tocci e Marsaglia.