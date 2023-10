Nardi-Thiem in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Anversa 2023

Luca Nardi affronterà Dominic Thiem al primo turno dell’ATP 250 di Anversa 2023, torneo in programma dal 16 al 22 ottobre. La finora giovane carriera del tennista marchigiano è caratterizzata da una certa incostanza di risultati e anche in questo 2023 lo si è potuto vedere. Settimane in cui tutto sembra girare per il verso giusto alternati a periodi di rottura prolungata. Sul veloce indoor Luca può esprimersi bene e lo stato di forma è buono, considerato che nelle ultime settimane ha raggiunto buoni piazzamenti a livello challenger. Thiem non sarà certo il top-5 ammirato in passato, ma tutto sommato negli ultimi mesi ha mostrato qualche segnale di crescita.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Nardi e Thiem scenderanno in campo martedì 17 oppure mercoledì 18 ottobre ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo belga garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.