Atp Anversa 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’Atp 250 di Anversa 2023, torneo che si svolge da lunedì 16 a domenica 22 ottobre sui campi in cemento in Belgio. La star del torneo è Stefanos Tsitsipas, che spera di interrompere una striscia negativa di risultati e guida il seeding dell’evento belga. Al via anche Jan-Lennard Struff e Alexander Bublik, mentre il cut-off è particolarmente alto, complici numerose cancellazioni (tra cui quelle di Jannik Sinner e Matteo Arnaldi). In virtù di ciò, non sono presenti tennisti italiani nel main draw.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della medesima emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile inoltre tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Anversa garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco dei sette giorni.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 250 ANVERSA 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 16 OTTOBRE – differita alle 21.15; replica alle 03.00 (primo turno)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE – LIVE alle ore 21.00; replica alle 03.00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE – LIVE alle ore 21.00; replica alle 03.00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE – LIVE alle ore 21.00; replica alle 04.00 (secondo turno)

VENERDÌ 20 OTTOBRE – LIVE alle ore 21.00; replica alle 05.00 (quarti di finale)

SABATO 21 OTTOBRE – LIVE alle ore 15.30 e 17.30 (semifinali)

DOMENICA 22 OTTOBRE – LIVE alle ore 16.30 (finale)