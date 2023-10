Fabrizio Corona stasera in tv a ‘Avanti Popolo’: canale, orario e diretta streaming

Fabrizio Corona sarà ospite della puntata odierna della trasmissione ‘Avanti Popolo‘, che torna in prima serata su Rai 3. Corona, dopo quanto svelato la scorsa settimana sulla vicenda scommesse inerente il calcio italiano, arriva nel programma condotto da Nunzia De Girolamo e ha promesso di presentare le prove che ha in possesso. L’appuntamento con la trasmissione è per stasera, martedì 17 ottobre, a partire dalle ore 21:20 su Rai 3. Anche se, secondo quanto riferito da Corona stesso, si attenderà il post-partita di Inghilterra-Italia per le nuove rivelazioni. La puntata sarà ovviamente visibile anche in streaming (in diretta o in replica) sulla piattaforma RaiPlay.