Antonio Conte stasera in tv a ‘Belve’: canale, orario e diretta streaming

Antonio Conte sarà ospite della quarta puntata della seconda stagione della trasmissione ‘Belve‘, che torna in prima serata su Rai 2. L’ex ct di Juventus, Inter e Tottenham, oltre che della Nazionale Italiana, verrà intervistata da Francesca Fagnani e parlerà del suo passato e anche di quale potrebbe essere il suo futuro da allenatore su qualche panchina della nostra Serie A. L’appuntamento è per stasera, martedì 17 ottobre, a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. La puntata sarà ovviamente visibile anche in streaming (in diretta o in replica) sulla piattaforma RaiPlay.