Musetti-Wong oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Hong Kong 2024

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Chak Lam Coleman Wong nel primo turno dell’ATP 250 di Hong Kong 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Dopo una seconda parte di stagione 2023 alquanto complicata e chiusa con diverse sconfitte, il tennista carrarino punta ad aprire nel migliore dei modi la nuova annata tennistica. L’esordio, da testa di serie, nel torneo di Hong Kong è contro la wild card Wong, classificato oltre la duecentesima posizione mondiale ma in grado di offrire spunti interessanti negli ultimi mesi della stagione passata a livello challenger. Un impegno che vede l’azzurro chiaramente favorito, ma come il tennis ci ha ben abituato sarebbe il caso di non sottovalutare la partita.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Wong scenderanno in campo oggi, martedì 2 gennaio, alle ore 11:30 italiane (le 18:30 locali). La diretta televisiva dell’ATP 250 di Hong Kong 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, l’appuntamento asiatico avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’esordio stagionale di Musetti, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, highlights e le parole dei protagonisti.