Atp Hong Kong 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Hong Kong 2024, torneo di scena da lunedì 1° a domenica 7 gennaio sui campi in cemento outdoor della città cinese. Guidano il seeding i due russi Andrey Rublev e Karen Khachanov, seguiti dallo statunitense Frances Tiafoe e dall’argentino Francisco Cerundolo. Presenti anche lo spagnolo Roberto Bautista Agut, il croato Marin Cilic, il serbo Laslo Djere, il transalpino Arthur Fils e il teutonico Jan-Lennard Struff. Per l’Italia ai nastri di partenza c’è il solo Lorenzo Musetti. Quest’ultimo ha scelto l’Asia per dare il via alla propria stagione, che vuole iniziare subito con il piede giusto dopo un finale di 2023 amaro a livello di prestazioni e risultati.

La diretta televisiva dell’ATP 250 di Hong Kong 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Bank of China Hong Kong Tennis Open, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.