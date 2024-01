Bonucci al Sun: “Nel 2016 vicino al Manchester City, scelta di cuore restare alla Juventus”

Il difensore dell’Union Berlino Bonucci si è raccontato in un’intervista al Sun: “Nel 2016 sono stato molto vicino al Manchester City. Loro avevano offerto alla Juventus 100 milioni, ma ho deciso di restare per amore del club e della maglia. Essere allenato da Guardiola sarebbe stato bellissimo. Nel 2017 fui messo definitivamente in vendita. Non doveva finire così la mia storia con la Juventus. Ho sempre seguito il mio cuore, sono rimasto per quello”.