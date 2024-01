Wta 250 Auckland 2024: Raducanu vince al rientro, ok Gauff e Gracheva

Si sono chiusi i primi turni del Wta 250 di Auckland 2024. Emma Raducanu, numero 300 del ranking, vince al ritorno sui campi dopo nove mesi di assenza, 18 aprile sconfitta 6-2 6-1 con Ostapenko. La classe 2002 piega la rumena Ruse al terzo set. 6-3 4-6 7-5 il punteggio a favore della britannica, che ritrova il successo dopo quasi 10 mesi, 6-1 2-6 6-4 su Haddad Maia a Indian Wells. Raducanu avanza al secondo turno, dove la aspetta la super sfida con la numero 2 del tabellone Svitolina. L’ucraina ha dominato 6-4 6-3 la veterana danese Caroline Wozniacki, numero 256 del mondo, 6-4 6-3. Tutto facile per Gauff, che liquida in un’ora e 23 minuti la connazionale Liu. 6-4 6-2 per la classe 2004 americana, che affronterà nel prossimo incontro la qualificata Fruhvirtova. Fruhvirtova che ha sorpreso in due set la russa Blinkova con il punteggio 7-5 6-4. La testa di serie numero 8 Gracheva soffre, ma batte in rimonta la qualificata Martinicova dopo due ore e 40 minuti di gioco. La tennista francese perde il tie-break del primo set a 3 e poi cambia passo vincendo i successivi due parziali 7-5 6-2. Gracheva affronterà la qualificata Sun, che ha vinto 6-4 6-3 con l’altra qualificata Kessler. Qualche difficoltà anche per la testa di serie numero 7 Martic, che ha sconfitto in rimonta la spagnola Masarova. 3-6 6-3 6-3 il punteggio a favore della croata, che al secondo turno troverà la cinese Yuan. Yuan che ha battuto al terzo set, 7-6(1) 6-7(5) 6-1, l’americana Day.