Musetti-Varillas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2023

Lorenzo Musetti affronterà Juan Pablo Varillas nei quarti di finale dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio. L’azzurro ha bagnato il suo esordio stagionale sulla terra rossa con il successo ai danni di Cachin e ora trova di fronte un altro specialista della terra rossa, il peruviano Varillas che negli ultimi mesi sembra essere in buona crescita. Negli ottavi di finale il sudamericano ha sconfitto un ex campione slam come Dominic Thiem, seppur lontano anni luce da quel giocatore che riuscì a conquistare gli Us Open. Lorenzo parte con i favori del pronostico ma deve stare attento a non sottovalutare l’impegno, contro un giocatore ben rodato da quattro partite tra qualificazioni e tabellone principale.

Lorenzo Musetti e Juan Pablo Varillas scenderanno in campo oggi, venerdì 17 febbraio non prima delle ore 19:00 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida offrendo una diretta testuale. Inoltre garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.