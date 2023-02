Napoli, Elmas: “Vittoria importante. Scudetto? Mancano ancora troppe partite”

Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria contro il Sassuolo. “È presto per parlare di scudetto perché mancano ancora tante partite. Quella di stasera è una vittoria importantissima e siamo felici per i tre punti. Quando si è in difficoltà bisogna stringere i denti. Gare come quella di oggi sono difficili, perché il Sassuolo ha battuto anche Milan, Atalanta e Lazio”. Poi ha concluso: “In squadra tutti siamo importanti. Io cerco di dare il massimo sia quando gioco dall’inizio sia quando subentro”.