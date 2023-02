Tabellone Atp Buenos Aires 2023: Alcaraz guida il seeding, presenti Musetti e Fognini

Il tabellone principale del torneo Atp di Buenos Aires 2023, in programma sulla terra rossa argentina da lunedì 13 a domenica 19 febbraio. Prosegue la gira sudamericana e spicca il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, che guida il seeding seguito dal britannico Cameron Norrie. Sono due gli azzurri direttamente ammessi in tabellone, ovvero Lorenzo Musetti (già al secondo turno in virtù di un bye) e Fabio Fognini. Di seguito ecco il riepilogo del tabellone che sarà sempre aggiornato dal primo turno alla finale.

TABELLONE ATP BUENOS AIRES

PRIMO TURNO

(1) Alcaraz bye

Fognini vs Djere

Galan vs Q

Q vs (6) Baez

(4) Schwartzman bye

Martinez vs Zapata Miralles

Munar vs (WC) Pella

Q vs (5) F. Cerundolo

(7) Molcan vs (WC) Thiem

Q vs Sousa

Monteiro vs Cachin

(3) Musetti bye

(8) Ramos-Vinolas vs Carballes Baena

Etcheverry vs Dellien

(WC) Diaz Acosta vs Coria

(2) Norrie bye