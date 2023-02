Atp Buenos Aires 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Musetti

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 250 di Buenos Aires 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio. Torna in campo l’ex numero uno al mondo Carlos Alcaraz, che ha dovuto saltare per infortunio l’Australian Open ma ha grandi ambizioni per questa stagione. Presenti anche due tennisti azzurri, ovvero Lorenzo Musetti e Fabio Fognini. Disputeranno le qualificazioni invece Cecchinato e Agamenone. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

SUPERTENNIS

Lunedì 13 febbraio: LIVE alle ore 22:30 e 00:00 (primo turno)

Martedì 14 febbraio: LIVE alle ore 22:30 e 00:00 (primo turno)

Mercoledì 15 febbraio: LIVE alle ore 22:30 e 00:00 (secondo turno)

Giovedì 16 febbraio: LIVE alle ore 22:30 e 00:00 (secondo turno)

Venerdì 17 febbraio: LIVE alle ore 22:30 e 00:00 (quarti di finale)

Sabato 18 febbraio: LIVE alle ore 22:00 e differita alle 04:00 (semifinali)

Domenica 19 febbraio: LIVE alle ore 20:00 (finale)