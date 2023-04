Musetti-Muller oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Alexandre Muller nei quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Il classe ’01 azzurro è finalmente tornato alla vittoria contro Hugo Gaston e ora proverà a dare continuità contro un altro tennista transalpino, sulla carta anche più debole rispetto a quello affrontato ieri. Poi, lo sappiamo, il tennis non si gioca sulla carta, e Lorenzo pur vincendo nettamente negli ottavi è comunque sembrato ben lontano sulla sua migliore versione. Ma è abbastanza comprensibile considerando il periodo negativo. Semplicemente, bisogna ripartire in qualche modo e vincere senza dubbio aiuta. Contro Muller è decisamente favorito e ha l’obbligo di conquistare un posto in semifinale.

Musetti e Muller scenderanno in campo venerdì 7 aprile come terzo match dalle ore 12:30 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista francese, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.