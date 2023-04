Sport in tv oggi, venerdì 7 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 7 aprile 2023. Proseguono i cinque tornei di tennis sparsi per tutto il mondo e verrà sorteggiato il tabellone del 1000 di Montecarlo. Continua anche l’Augusta Masters di golf, ma soprattutto torna la Serie A con tre partite nel venerdì santo di Pasqua in virtù poi delle sfide di Champions. Dunque, ricchissima la programmazione odierna per quanto riguarda il mondo dello sport. Di seguito, ecco il palinsesto sportivo per venerdì.