Musetti-Gaston in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Hugo Gaston nel secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Il classe ’01 azzurro prova a dare una svolta alla sua fin qui deludente annata, aprendo la stagione sul rosso che porterà a Parigi dai campi di Marrakech, dove è la prima testa di serie del tabellone. L’esordio lo vedrà opposto ad un giocatore anch’esso di talento come Gaston, che sul rosso ha offerto buone prestazioni durante i tornei sudamericani che lo hanno riportato a ridosso dei primi 100 dopo un 2022 difficile sul piano dei risultati. Ci sono due precedenti a livello di circuito maggiore, entrambi datati 2021: il toscano e il transalpino si affrontarono nel giro di pochi giorni a Parigi Bercy e alle Next Gen Finals di Milano, con una vittoria per parte.

Musetti e Gaston scenderanno in campo domani, giovedì 6 aprile, ad orario ancora da definire. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista francese. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.