Spezia, Semplici: “Bilancio positivo dopo un mese. Fiorentina? La squadra più in forma del campionato”

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina. “Per me sarà emozionante come sempre, essendo il mio passato legato alla città e alla squadra. Ma spero di trovare i punti necessari per raggiungere il nostro obiettivo. Sarà difficile, la Fiorentina è senza dubbio la squadra più in forma del campionato. Ti pressa alto, ti attacca, e noi dovremo essere bravi a reggere l’urto e a sfruttare i momenti che ci concederà”, ha dichiarato il tecnico, che poi fa un bilancio di questo primo periodo sulla panchina ligure: “Dopo un mese di lavoro il bilancio è positivo, ma stiamo ancora lavorando per fare in modo che la squadra cresca sempre di più, cercando di conoscere meglio tutti i calciatori della rosa, specialmente quelli meno impiegati fino ad oggi”.

Sulle possibili scelte in attacco: “Stiamo valutando tanti aspetti per il reparto offensivo – ha detto ancora Semplici – Il ritorno al gol di Shomurodov è importante sia per lui che per noi e cercheremo di utilizzare al meglio i nostri attaccanti. Chiaro, serve sempre equilibrio e sacrificio da parte dei tre davanti, ma questo aspetto cercheremo di migliorarlo sempre di più, per fare in modo di avere sempre più qualità in campo”.