Musetti-Bonzi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Lorenzo Musetti affronterà Benjamin Bonzi al primo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Il n°2 d’Italia ha mostrato segni di ripresa nella settimana che si è appena conclusa ad Adelaide, vincendo una buona partita contro Thompson e arrivando a un passo dal successo contro Bublik con diverse recriminazioni. La risalita del carrarino da qualche punto deve iniziare, ma questo esordio è tutt’altro che banale contro un giocatore che conosce bene i campi veloci all’aperto e può impensierire il nostro se non al meglio.

Musetti e Bonzi scenderanno in campo oggi, lunedì 15 gennaio, all’01:00 della notte italiana. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.