Cobolli-Jarry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Flavio Cobolli affronterà Nicolas Jarry al primo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Un tabellone di qualificazione passato alla grande da parte del tennista romano, che così centra il primo obiettivo di questo inizio di 2024. Purtroppo, come accaduto lo scorso anno a Parigi, l’urna non gli è stata molto favorevole. Certo, in quel caso finì per pescare Carlos Alcaraz e Jarry non è lo spagnolo, ma resta un top-20 che anche per caratteristiche tecniche non rappresenta un matchup facile per Flavio, che proverà a giocare a braccio sciolto e senza nulla da perdere. C’è un precedente datato 2022, con il cileno vincitore in due set sul rosso in altura di Gstaad.

Cobolli e Jarry scenderanno in campo oggi, lunedì 15 gennaio, all’01:00 della notte italiana. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.