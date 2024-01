Paolini-Shnaider oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Diana Shnaider nel primo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). L’urna ha riservato alla toscana la diciannovenne russa, che nella passata stagione ha messo ufficialmente piede nel tennis delle grandi. Tra le due si tratta del primo scontro diretto della carriera, con l’azzurra che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, alla top cento sovietica, che con il suo gioco potente è capace di mettere in difficoltà quasi tutte le giocatrici. In palio per la vincitrice c’è un secondo turno non proibitivo contro una tra l’esperta tedesca Tatjana Maria oppure la colombiana Camila Osorio.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Shnaider scenderanno in campo oggi (lunedì 15 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro dalle ore 01.00 sul Court 13, al termine del primo turno maschile tra il qualificato azzurro Flavio Cobolli e il cileno Nicolas Jarry. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Errani nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.