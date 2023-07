Musetti-Arnaldi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Bastad 2023

Lorenzo Musetti affronterà contro Matteo Arnaldi al secondo turno dell’ATP 250 di Bastad 2023, torneo in programma dal 17 al 23 luglio. Dopo una più che buona stagione sull’erba il tennista carrarino torna per un paio di ultimi appuntamenti sul rosso prima di andare negli States nel mese di agosto per preparare gli Us Open. In Svezia è tra le prime teste di serie del torneo e l’esordio sarà in un derby contro Matteo Arnaldi, che invece al primo turno ha sconfitto dopo una dura battaglia il finlandese Ruusuvuori. Una bella vittoria per il sanremese, ormai sempre più una certezza anche a livello ATP in questi ultimi mesi. I due si sono affrontati a maggio a Roma con una vittoria abbastanza netta in favore di Musetti.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e scenderanno in campo mercoledì 19 luglio come 3° match dalle 11:00. LLa diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento svedese attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Bastad 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.