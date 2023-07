Tour de France 2023, classifiche aggiornate dopo sedicesima tappa: Vingegaard allunga su Pogacar

Le classifiche del Tour de France 2023 aggiornate dopo la sedicesima tappa, la cronometro individuale di 22,4 chilometri da Passy a Combloux. Uno straordinario Jonas Vingegaard domina e s’impone nettamente, rifilando al rivale Tadej Pogacar un distacco di 1’38”. Sorride invece Giulio Ciccone, che si porta al comando in solitaria nella classifica per la maglia a pois. Ecco di seguito le classifiche aggiornate, sia quella per la maglia gialla del leader della generale che quelle per la maglia a pois degli scalatori, verde della graduatoria a punti e bianca dedicata ai giovani.

ORDINE DI ARRIVO 16^ TAPPA

MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE)

Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 63h06’53” Tadej Pogacar (UAE EMIRATES) +1’48” Adam Yates (UAE EMIRATES) +8’52” Carlos Rodriguez Cano (BAHARAIN VICTORIOUS) +8’57” Jai Hindley (BORA-HANSGROHE) +11’15” Sepp Kuss (JUMBO-VISMA) +12’56” Pello Bilbao (BAHARAIN VICTORIOUS) +13’06” Simon Yates (TEAM JAYCO ALULA) +13’46” David Gaudu (GROUPAMA) +17’38” Felix Gall (AG2R CITROEN TEAM) +18’19”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (ALPECIN DECEUNINCK) 323 pt Mads Pedersen (LIDL-TREK) 186pt Bryan Coquard (COFIDIS) 178pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI)

Giulio Ciccone (LIDL-TREK) 61pt Nielsson Powless (EF EDUCATION EASYPOST) 58pt Jonas Vingegaard (JUMBO-VISMA) 57pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI)