Mondiali doppio misto curling 2023, Constantini e Arman tornano al successo: sconfitta 8-4 l’Ungheria

Torna al successo l’Italia nella terza sfida dei mondiali di curling misto 2023 in corso di svolgimento a Gangneung, in Corea del Sud. Dopo l’inattesa sconfitta giunta contro l’Australia, il duo Constantini-Arman si è imposto questa mattina sull’Ungheria con il punteggio di 8-4 al termine di una partita ben condotta da parte del nostro team, che ottiene così il secondo successo nella competizione, in attesa di tornare sul ghiaccio domani in un incontro più complicato contro il Canada.

LA PARTITA – Inizio in salito per gli azzurri, che nel primo end vedono la coppia avversaria subito mettere a referto due punti. Con il passare dei minuti però sale in cattedra soprattutto Stefania Constantini, mentre i magiari diventano poco a poco sempre più imprecisi. Nel secondo end arrivano già 3 punti che permettono all’Italia di effettuare il sorpasso, e con il punto marcato in quello successivo c’è anche l’allungo sul 4-2. L’incontro diventa da qui in avanti una gestione da parte della squadra tricolore, che dopo aver subito un punto nel quarto end risponde con altri due che fissano il punteggio sul 6-3 Epilogo simile anche nel sesto e settimo end: un punto per gli ungheresi, due per gli azzurri che vanno sull’8-4 e chiudono la contesa.