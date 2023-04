Mondiali doppio misto curling 2023: tutti i risultati e le classifiche

Tutti i risultati e la classifica dei Mondiali di doppio misto 2023 di curling, in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile a Gangneung, in Corea del Sud. Le migliori squadre del pianeta sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia scende sul ghiaccio Stefania Constantini, campionessa olimpica in carica in questa specialità, e Sebastiano Arman, che affianca Stefania dagli Europei dello scorso anno. Di seguito, i risultati di tutte le partite e le classifiche dei gironi dei Mondiali di doppio misto di curling 2023.

Classifiche gironi Mondiali doppio misto curling 2023

GRUPPO A

1. Australia 0V-0P

2. Canada 0V-0P

3. Repubblica Ceca 0V-0P

4. Danimarca 0V-0P

5. Estonia 0V-0P

6. Ungheria 0V-0P

7. Italia 0V-0P

8. Corea del Sud 0V-0P

9. Olanda 0V-0P

10. Scozia 0V-0P

GRUPPO B

1. Austria 0V-0P

2. Inghilterra 0V-0P

3. Spagna 0V-0P

4. Germania 0V-0P

5. Giappone 0V-0P

6. Norvegia 0V-0P

7. Svizzera 0V-0P

8. Svezia 0V-0P

9. Turchia 0V-0P

10. Usa 0V-0P

I risultati del round robin

SABATO 22 APRILE

Round robin, sessione 1 – Ore 3.00

Corea del Sud-Ungheria (Gruppo A)

Olanda-Australia (Gruppo A)

Canada-Scozia (Gruppo A)

Italia-Repubblica Ceca (Gruppo A)

Estonia-Danimarca (Gruppo A)

Round robin, sessione 2 – Ore 7.00

Giappone-Germania

Spagna-Norvegia

Svizzera-Inghilterra

Turchia-Austria

Usa-Svezia

Round robin, sessione 3 – Ore 13.00

Australia-Italia (Gruppo A)

Ungheria-Repubblica Ceca (Gruppo A)

Estonia-Corea del Sud (Gruppo A)

Danimarca-Scozia (Gruppo A)

Olanda-Canada (Gruppo A)

DOMENICA 23 APRILE

Round robin, sessione 4 – Ore 3.00

Norvegia-Turchia

Germania-Austria

Usa-Giappone

Svezia-Inghilterra

Spagna-Svizzera

Round robin, sessione 5 – Ore 7.00

Scozia-Olanda (Gruppo A)

Corea del Sud-Danimarca (Gruppo A)

Ungheria-Italia (Gruppo A)

Canada-Estonia (Gruppo A)

Australia-Repubblica Ceca (Gruppo A)

Round robin, sessione 6 – Ore 13.00

Inghilterra-Spagna

Giappone-Svezia

Germania-Turchia

Svizzera-Usa

Norvegia-Austria

LUNEDI’ 24 APRILE

Round robin, sessione 7 – Ore 3.00

Repubblica Ceca-Estonia (Gruppo A)

Canada-Italia (Gruppo A)

Danimarca-Australia (Gruppo A)

Scozia-Corea del Sud (Gruppo A)

Ungheria-Olanda (Gruppo A)

Round robin, sessione 8 – Ore 7.00

Austria-Usa (Gruppo B)

Svizzera-Turchia (Gruppo B)

Svezia-Norvegia (Gruppo B)

Inghilterra-Giappone (Gruppo B)

Germania-Spagna (Gruppo B)

Round robin, sessione 9 – Ore 13.00

Canada-Australia (Gruppo A)

Estonia-Ungheria (Gruppo A)

Corea del Sud-Repubblica Ceca (Gruppo A)

Olanda-Danimarca (Gruppo A)

Italia-Scozia (Gruppo A)

MARTEDI’ 25 APRILE

Round robin, sessione 10 – Ore 3.00

Svizzera-Norvegia

Usa-Germania

Giappone-Austria

Spagna-Svezia

Turchia-Inghilterra

Round robin, sessione 11 – Ore 7.00

Estonia-Scozia (Gruppo A)

Australia-Corea del Sud (Gruppo A)

Italia-Olanda (Gruppo A)

Repubblica Ceca-Canada (Gruppo A)

Danimarca-Ungheria (Gruppo A)

Round robin, sessione 12 – Ore 13.00

Usa-Inghilterra

Norvegia-Giappone

Turchia-Spagna

Austria-Svizzera

Svezia-Germania

MERCOLEDI’ 26 APRILE

Round robin, sessione 13 – Ore 3.00

Olanda-Repubblica Ceca (Gruppo A)

Danimarca-Canada (Gruppo A)

Scozia-Ungheria (Gruppo A)

Estonia-Australia (Gruppo A)

Corea del Sud-Italia (Gruppo A)

Round robin, sessione 10 – Ore 7.00

Spagna-Austria

Svezia-Svizzera

Inghilterra-Germania

Usa-Norvegia

Giappone-Turchia

Round robin, sessione 15 – Ore 13.00

Ungheria-Canada (Gruppo A)

Italia-Estonia (Gruppo A)

Repubblica Ceca-Danimarca (Gruppo A)

Corea del Sud-Olanda (Gruppo A)

Scozia-Australia (Gruppo A)

GIOVEDI’ 27 APRILE

Round robin, sessione 16 – Ore 3.00

Germania-Svizzera

Turchia-Usa

Austria-Svezia

Giappone-Spagna

Inghilterra-Norvegia

Round robin, sessione 17 – Ore 7.00

Italia-Danimarca (Gruppo A)

Repubblica Ceca-Scozia (Gruppo A)

Olanda-Estonia (Gruppo A)

Australia-Ungheria (Gruppo A)

Canada-Corea del Sud (Gruppo A)

Round robin, sessione 18 – Ore 13.00

Turchia-Svezia

Austria-Inghilterra

Spagna-Usa

Norvegia-Germania

Svizzera-Giappone