Maratona Padova 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la Maratona di Padova 2023, corsa di running in programma domenica 23 aprile. Cresce l’attesa per la 23esima edizione della Padova Marathon in una giornata che oltre alla tradizionale gara sui 42,195 chilometri vede in programma anche la mezza maratona e le Stracittadine di 10 km, 5 km e 1 km. Tra gli uomini spicca la presenza del keniano Jonathan Maiyo (personale di 2h04:56), ma anche dell’etiope Yergalem Shewalem (atleta da 2h08:32) e del keniano Gilbert Chumba (2h10:16).

In campo femminile i favori del pronostico sono per la 24enne etiope Alemtsehay Asefa, forte di un personale sulla distanza di 2h24:42. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento con la partenza della maratona è per le ore 8.30 di domenica 23 aprile dallo Stadio Euganeo, mentre l’arrivo è previsto a Prato della Valle. Di seguito le informazioni per seguire la Maratona di Padova.

STREAMING E TV – La Maratona di Padova 2023 non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Rai Sport + HD mostrerà una sintesi della gara lunedì 24 aprile a partire dalle ore 19.25. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi nemmeno un’emozione.