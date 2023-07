Medvedev-Lehecka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Daniil Medvedev affronterà Jiri Lehecka negli ottavi di finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Il numero tre del tabellone punta a confermare il suo status e arrivare in fondo al torneo inglese e per quanto visto finora le possibilità ci sono tutte. Nonostante un tabellone tutt’altro che semplice, con Mannarino e Fucsovics nei due turni precedenti che sono due giocatori che conoscono molto bene l’erba e sanno giocarci bene sopra, il russo ha gestito con agio la sua prima settimana londinese. Ora affrontato un giovane talento come il ceco, già in grado di fare quarti agli Australian Open quest’anno e quindi con la voglia di ripetersi. Dopo quel risultato Lehecka non ha ottenuto risultati dello stesso spessore, ma quanto pare negli slam tende a giocare bene. E qui a Wimbledon sta servendo alla grande.

Medvedev e Lehecka scenderanno in campo lunedì 10 luglio alle ore 14:00 sul Court N1 (dopo Alexandrova-Sabalenka). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.