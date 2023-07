Milan, conferenza presentazione stagione di Pioli in tv: data, orario e diretta streaming

Tutte le informazioni in merito alla conferenza stampa di Stefano Pioli, pronto a presentare la nuova stagione del Milan. I rossoneri ripartono dal sofferto quarto posto in classifica ottenuto nello scorso campionato con l’obiettivo di tornare al lottare per il titolo detenuto dal Napoli e provare a migliorare la semifinale di Champions League raggiunta qualche mese fa. Il tecnico rossonero parlerà in conferenza stampa alla ore 14:30 di lunedì 10 luglio; l’evento sarà trasmesso in diretta tv Milan TV e Sky Sport, mentre lo streaming sarà assicurato dai canali ufficiali del club meneghino. Sportface.it seguirà la conferenza stampa in diretta e garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale con live testuale ed approfondimenti.

