Masters 1000 Montecarlo 2024: Sinner strapazza Korda, esordio perfetto sulla terra

Jannik Sinner non sbaglia all’esordio stagionale sulla terra nel Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro ha impiegato soltanto un’ora e 15 minuti per stendere Sebastian Korda con il punteggio di 6-1 6-2. Tanti errori per lo statunitense, che nel primo turno aveva lasciato soltanto tre game al finalista del 2022 Davidovich Fokina, anche per merito del soffocante ritmo imposto negli scambi dall’altoatesino. Il numero 2 del ranking Atp attende ora al terzo turno il tedesco Jan-Lennard Struff.

PRIMO SET – Pronti, partenza, via ed è Jannik a uscire meglio dai blocchi, riuscendo subito a strappare il servizio all’avversario nel game d’apertura. Il primo turno di battuta dell’azzurro è lungo e complesso, dura più di 10 minuti ma si conclude con Sinner che allunga sul 2-0 dopo aver annullato in totale anche tre palle break all’avversario. L’altoatesino incontra decisamente meno difficoltà nel tenere il servizio nel quarto game e nel prosieguo del set dimostra di andare a nozze con il debole servizio dell’avversario: ottiene altri due break e chiude la frazione d’apertura con il punteggio di 6-1 in 40′.

SECONDO SET – Jannik parte con un game tenuto a zero, nel secondo game tenta subito l’allungo ma non riesce a concretizzare ben quattro palle break, con Korda che impatta sull’1-1. Il break però non tarda ad arrivare: dopo aver tenuto facilmente il servizio a 15, l’azzurro sfrutta due errori del suo avversario e sale sul 3-1 e servizio. Lo statunitense riesce a fatica a vincere il terzo gioco della sua partita, ma capitola nel game successivo al servizio, quando Sinner trova due punti splendidi con un lob e un passante e chiude la pratica per 6-2.