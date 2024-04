Giro d’Abruzzo 2024, risultati e classifica seconda tappa: gioia Jan Christen, attacco vincente a Magliano de’ Marsi

Jan Christen vince la seconda tappa del Giro d’Abruzzo, i 161 chilometri da Alanno a Magliano de’ Marsi. Lo svizzero dell’UAE Team Emirates attacca a 16km dal traguardo e va a regalarsi un monologo nei km finali che vale la maglia azzurra. Secondo posto per Alexey Lutsenko e terzo per Thomas Pesenti, entrambi staccati di 16 secondi. “Vincere una gara da professionista era il mio obiettivo in questa stagione e sono felice di averlo fatto oggi, prima di compiere 20 anni – le parole del classe 2004 -. Abbiamo impostato un buon ritmo fin dall’imbocco dell’ultima salita. Ci ho provato ma Lutsenko è riuscito a starmi dietro. In discesa c’era molta anarchia. Ho attaccato ed è andata bene. A 2 km dall’arrivo ho capito che avrei vinto. Oggi la squadra ha corso per me, domani aiuteremo Adam Yates per fargli vincere Il Giro d’Abruzzo”.

La tappa – iniziata senza Masaki Yamamoto (JCL Team Ukyo), finito a terra nel finale di ieri – offre la prima fuga di giornata dopo 20km di gara. Abram Stockman (TDT-Unibet), Diego Bracalente (MBH Bank Colpack Ballan) e Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) guadagnano un margine e a loro si aggiunge anche la maglia verde Andrea Guerra (Zalf Euromobil Fior), che va a conquistare il GPM del Monte Urano, mentre il gruppo scollina con 3’46” di ritardo. La fuga nella piana del Fucino perde vantaggio. Al traguardo volante di Luco dei Marsi – con Andrea Guerra capace di aggiudicarsi i 5 punti per la maglia ciclamino – il distacco è sui due minuti spaccati. Che si riduce progressivamente. Tonelli è l’ultimo a mollare, poi il gruppo diventa compatto. Tra i nuovi allunghi, i protagonisti non mancano. Il primo a provarci è proprio Christen, ma ci sono anche Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), George Bennett e Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech), Yannis Voisard e Sebastian Reichenbach (Tudor), i compagni Adam Yates e Pavel Sivakov (UAE Team Emirates), Paul Double (Team Polti-Kometa), Domenico Pozzovivo (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Giovanni Carboni e Thomas Pesenti (JCL Team Ukyo). Alla fine è il 19enne svizzero a vincere e a veder premiato l’attacco con la maglia azzurra.

Classifica seconda tappa

1) Jan Christen (UAE Team Emirates) in 4h05’10”

2) Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) +16″

3) Thomas Pesenti (JCL Team Ukyo) s.t.

4) Yannis Voisard (Tudor) s.t.

5) Sebastien Reichenbach (Tudor) s.t.

6) Domenico Pozzovivo (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) s.t.

7) Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) s.t.

8) George Bennett (Israel-Premier Tech) s.t.

9) Giovanni Carboni (JCL Team Ukyo) s.t.

10) Paul Double (Team Polti-Kometa) s.t.