Masters 1000 Montecarlo 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo Masters 1000 di Montecarlo 2024, in programma da domenica 7 a domenica 14 aprile. Dopo una sola settimana di stop post-Sunshine Double, è tempo di un altro torneo ‘Mille’, il primo della stagione su terra battuta. Nell’iconica cornice del Country Club nel Principato di Monaco, i migliori giocatori del mondo si contenderanno il torneo di Montecarlo. Ai nastri di partenza il numero uno Novak Djokovic, ma soprattutto Jannik Sinner, mattatore assoluto di questa prima parte di stagione e determinato ad affermarsi anche sulla terra rossa. A dargli del filo da torcere i soliti Alcaraz, Zverev, Medvedev e, se sta bene, Rafa Nadal. Gli altri due italiani ammessi direttamente in tabellone sono, infine, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

SORTEGGIO TABELLONE: DATA E ORARIO

ENTRY LIST

La copertura televisiva del Masters 1000 di Montecarlo sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le otto giornate di incontri attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività. Sarà inoltre possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface garantirà ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine degli incontri per tutta la durata del prestigioso torneo monegasco. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA MASTERS 1000 MONTECARLO 2024

DOMENICA 7 APRILE

Primo turno (dalle 13 in diretta su Sky Sport Tennis ed in streaming su NOW)

LUNEDÍ 8 APRILE

Primo turno (dalle 11 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

MARTEDÍ 9 APRILE

Primo e secondo turno (dalle 11 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

MERCOLEDÍ 10 APRILE

Secondo e terzo turno (dalle 11 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

GIOVEDÍ 11 APRILE

Terzo turno (dalle 11 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

VENERDÍ 12 APRILE

Primo quarto di finale (ore 11 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Secondo quarto di finale (ore 13 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Terzo quarto di finale (ore 15 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Ultimo quarto di finale (ore 17 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

SABATO 13 APRILE

Prima semifinale (ore 13:30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

Seconda semifinale (ore 15:30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)

DOMENICA 14 APRILE

Finale (ore 14:30 in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in streaming su NOW)