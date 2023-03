Masters 1000 Indian Wells 2023, Tiafoe non lascia scampo a Norrie: è lui il primo semifinalista

Frances Tiafoe è il primo tennista a conquistare l’accesso alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells: il numero due statunitense ha superato 6-4 6-4 Cameron Norrie. Nonostante giocasse in casa, Tiafoe partiva almeno sulla carta leggermente sfavorito, anche e soprattutto a causa dell’incredibile inizio di stagione del britannico, che aveva fin qui vinto 21 delle 24 partite giocate nel suo 2023.

Quest’oggi invece Tiafoe non ha lasciato scampo al suo avversario, imponendosi in meno di un’ora e mezza di gioco, con un punteggio finale che poteva anche essere più pesante, dato che si era trovato a servire per il match già sul 6-4 5-2 in suo favore. Dopo un primo set in cui l’americano è stato quasi perfetto al servizio, riuscendo poi a brekkare Norrie nel settimo game, nel secondo parziale entrambi hanno iniziato a concedere di più nei rispettivi turni di battuta. Il numero 16 del ranking mondiale è però apparso sempre in controllo della sfida, finendo per vincere a zero l’ultimo game.

In semifinale sfiderà il vincente della sfida tra Medvedev e Davidovich Fokina, con il primo chiaramente favorito seppur non al meglio fisicamente dopo i problemi avvertiti ieri alla caviglia.