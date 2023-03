LIVE – Berrettini-Ivashka, primo turno Challenger Phoenix 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Ivashka, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP Challenger di Phoenix 2023, torneo del circuito minore di scena sul cemento outdoor della cittadina statunitense. Dopo la prematura eliminazione a Indian Wells, il tennista azzurro ha scelto di ripartire dall’Arizona, accettando la wild card da parte degli organizzatori. Esordio tutt’altro che agevole per Matteo, il quale se la vedrà contro il bielorusso, capace di spingersi fino al terzo turno nel deserto californiano e persino di strappare un set al russo Daniil Medvedev.

Berrettini ha vinto tutti e tre i precedenti (due negli Slam e uno in un Challenger), pertanto scenderà in campo con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un ottavo di finale contro l’altro azzurro Matteo Arnaldi, entrato in tabellone come alternate, oppure il qualificato australiano Aleksandar Vukic. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, con Berrettini e Ivashka pianificati come terzo incontro di giornata sul Center Court dalle ore 18:00 italiane (le 10:00 locali).

COME SEGUIRLA IN TV

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

BERRETTINI-IVASHKA (primo turno ATP Challenger Phoenix 2023)