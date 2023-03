Masters 1000 Indian Wells 2023: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo Masters 1000 di Indian Wells 2023, in programma da mercoledì 8 a domenica 19 marzo. L’evento partirà lunedì 6 e martedì 7 marzo con le qualificazioni. Poi mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, mentre le 32 teste di serie inizieranno a scendere in campo tra venerdì e sabato. Purtroppo sono già diversi i forfait importanti, a partire da quello di Rafael Nadal. Con lui anche Nick Kyrgios e Marin Cilic, tutti alle prese con infortuni abbastanza importanti. In più c’è sempre Novak Djokovic, ancora alle prese con le autorizzazioni per entrare negli Stati Uniti. Cinque sono gli azzurre ammessi direttamente nel tabellone principale: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini.

La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata del prestigioso torneo statunitense. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2023

Sessione diurna (orari italiani): dalle ore 20:00

Sessione serale (orari italiani): dalle ore 03:00

Mercoledì 8 marzo: Primo turno

Giovedì 9 marzo: Primo turno

Venerdì 10 marzo: Secondo turno

Sabato 11 marzo: Secondo turno

Domenica 12 marzo: Terzo turno

Lunedì 13 marzo: Terzo turno

Martedì 14 marzo: Ottavi di finale

Mercoledì 15 marzo: Quarti di finale



Giovedì 16 marzo: Quarti di finale

Sabato 18 marzo: Semifinali

Domenica 19 marzo: Finale