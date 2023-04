Maria-Stearns oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Bogotà 2023

Tatjana Maria se la vedrà contro Peyton Stearns nella finale del Wta 250 di Bogotà 2023. Come da tradizione il livello del torneo colombiano non è tra i più alti nel circuito femminile, a voler essere buoni nel giudizio. E la finale in questione di quest’oggi lo dimostra, anche se offre spunti di interesse. La veterana tennista tedesca, testa di serie numero due del seeding, non ha ancora perso un set questa settimana ed arriva all’appuntamento odierno decisamente favorita, ma attenzione alla 21enne statunitense, che sta disputando davvero un gran torneo. Le vittorie in tre set su una ex semifinalista slam come Zidansek e sulla Rakhimova sono di ottima fattura, così come i cinque games lasciati al secondo turno alla Avanesyan. Anche a livello tattico Maria rappresenta un ostacolo particolare per le sue giovani avversarie, ma Stearns può pensare di impensierirla.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Maria e Stearns scenderanno in campo oggi (domenica 9 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come primo ed unico match di giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 19.00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Maria e Stearns garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.