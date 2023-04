Bencic-Jabeur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Charleston 2023

Belinda Bencic se la vedrà contro Ons Jabeur nella finale del Wta 5000 di Charleston 2023. Per il secondo anno di fila saranno la tennista elvetica e la tunisina a contendersi il titolo del torneo in programma in South Carolina. Nonostante la pioggia si sia resa protagonista in questi ultimi giorni, Bencic ha impiegato pochi minuti per sbrigare la pratica Pegula in due set in mattinata e tornerà in campo a distanza di poco per l’atto conclusivo della competizione. Per Jabeur si tratta di un buona settimana, che arriva dopo un inizio di stagione caratterizato da diversi problemi fisici. La tunisina è in vantaggio 3-2 negli scontri diretti, ma Bencic si è aggiudicata in tre set la finale giocata su questo stesso campo dodici mesi fa.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Bencic e Jabeur scenderanno in campo oggi (domenica 9 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come alle ore 20:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Bencic e Jabeur garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.