Le notizie sportive del giorno, lunedì 15 aprile 2024: ecco tutto quello che è successo

Archiviato il week end, c’è un lunedì di sport tutto da vivere. Oggi, 15 aprile 2024, i riflettori sono naturalmente puntati su Barcellona, in occasione della prima giornata dell’Atp 500 sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Subito in campo Matteo Arnaldi, impegnato con il francese Arthur Cazaux. A Bucarest occhi puntati anche su Luca Nardi e Luciano Darderi, che devono vedersela rispettivamente contro Thiago Seyboth Wild e Mariano Navone. Alle 14:30 è previsto lo start della Maratona di Boston, mentre nel pomeriggio c’è grande curiosità per la prima tappa del Tour of the Alps. Per il resto spazio al calcio, con la Roma femminile che vuole mettere le mani sullo Scudetto, mentre in Serie A maschile sono in programma le partite Fiorentina-Genoa e Atalanta-Verona. Su questa sezione del sito, troverete un riassunto della giornata odierna con le notizie sportive più rilevanti di questo lunedì 15 aprile.