Tiro a segno: Bonazzi in finale nel Preolimpico della carabina 10 metri

Arrivano altre buone notizie per l’Italia da Rio de Janeiro, dove è in corso il torneo di qualificazione olimpica di tiro a segno. Nelle eliminatorie della carabina maschile da 10 metri Edoardo Bonazzi ha ottenuto il passaggio alla finale con l’ottavo punteggio, dove saranno in palio domani due pass olimpici non nominali. L’azzurro classe 2002 ha chiuso con il punteggio di 630.0 punti, con solo 0.3 di margine sullo svedese Marcus Madsen, nono e primo degli eliminati con 629.7. Tra gli otto qualificati alla finale c’è anche il norvegese Jon-Hermann Hegg, che ha già centrato il pass olimpico nella carabina tre posizioni da 50 metri e quindi non potrà ottenerne un altro nella gara di domani. A questo si aggiunge il fatto che in finale ci sono due croati, Josip Sikavica e Miran Maricic, e la rassegna non consente di ottenere più di una qualificazione olimpica a Paese. A giocarsi il pass saranno dunque in 6, e oltre a Bonazzi e ai tre già citati ci proveranno anche il transalpino Lucas Bernard Denis Kryzs, l’ucraino Sviatoslav Hudzyi, il serbo Lazar Kovacevic e l’iraniano Pourya Norouziyan. Eliminati invece gli altri due azzurri in gara: Simon Weithaler 19esimo e Riccardo Armiraglio 23esimo.