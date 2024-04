Atletica, World Relays: convocati 30 azzurri, presente anche Jacobs

Il direttore tecnico azzurro Antonio La Torre ha comunicato i nomi dei convocati per le World Relays di Nassau, alle Bahamas, in programma tra sabato 4 e domenica 5 maggio. Gli atleti selezionati sono 15 uomini e 15 donne, per un totale di trenta azzurri a caccia della qualificazione per i Giochi di Parigi. Tornano in pista i campioni olimpici di Tokyo: Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Roberto Rigali. Non manca poi l’argento internazionale Lorenzo Simonelli. Nel femminile ci sono le quattro staffettiste del bronzo continentale 2022 Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. Nel gruppo delle 4×400 non manca 400 Davide Re ed è presente anche Ayomide Folorunso. La competizione renderà possibile la qualificazione di 14 delle 16 squadre presente al via dei Giochi. Nella prima giornata a Nassau si qualificheranno otto staffette, mentre gli ultimi sei pass saranno distribuiti il secondo giorno.