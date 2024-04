Nba, tutti i verdetti: Thunder primi ad Ovest, Knicks secondi ad Est

Tempo di verdetti tra Eastern e Western Conference in NBA, archiviata la stagione regolare, tra chi si è già assicurato un posto nei playoff e chi dovrà assicurarsi la post-season passando per i play-in. Ad Est sono i New York Knicks a prendersi il secondo posto alle spalle della dominatrice Boston. Decisivo nella serata di ieri Jalen Brunson, autore di 40 punti con 8 rimbalzi e 7 assist nella vittoria sui Chicago Bulls. Secondo scivolone consecutivo, con terzo posto, per Milwaukee, che crolla 113-88 contro Orlando. Nel play-in spazio alle sfide Philadelphia 76ers-Miami Heat (7-8) e Chicago Bulls-Atlanta Hawks (9-10). Ad Ovest sono gli Oklahoma City Thunder ad assicurarsi la vetta della classifica grazie alla vittoria per 135-86 sui Dallas Mavericks. Vittoria per i Los Angeles Lakers che accedono al play-in contro la settima forza della classifica, i New Orleans Pelicans, mentre nell’altra sfida sul parquet ci saranno Sacramento Kings (9) e Golden State Warriors (10).

PLAY-IN EASTERN CONFERENCE

Philadelphia 76ers – Miami Heat (7-8)

Chicago Bulls – Atlanta Hawks (9-10)

PLAY-IN WESTERN CONFERENCE

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers (7-8)

Sacramento Kings – Golden State Warriors (9-10)

EASTERN CONFERENCE

QUALIFICATE AI PLAYOFF

Boston Celtics (1° posto)

New York Knicks (2° posto)

Milwaukee Bucks (3° posto)

Cleveland Cavaliers (4° posto)

Orlando Magic (5° posto)

Indiana Pacers (6° posto)

QUALIFICATE AL PLAY-IN

Philadelphia 76ers (7° posto)

Miami Heat (8° posto)

Chicago Bulls (9° posto)

Atlanta Hawks (10° posto)

WESTERN CONFERENCE

QUALIFICATE AI PLAYOFF

Oklahoma City Thunder (1° posto)

Denver Nuggets (2° posto)

Minnesota Timberwolves (3° posto)

Los Angeles Clippers (4° posto)

Dallas Mavericks (5° posto)

Phoenix Suns (6° posto)

QUALIFICATE AL PLAY-IN

New Orleans Pelicans (7° posto)

Los Angeles Lakers (8° posto)

Sacramento Kings (9° posto)

Golden State Warriors (10° posto)