Ranking ATP aggiornato a lunedì 15 aprile: cambia la top 10, Ruud 6° davanti a Tsitsipas

Non mancano movimenti nella top 10 del Ranking Atp, dopo l’ultimo aggiornamento di oggi, lunedì 15 aprile. Se la top 5, guidata da Novak Djokovic, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz primi inseguitori davanti a Daniil Medvedev e Alexander Zverev, è stabile, non si può dire la stessa cosa delle retrovie. Balzo per Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, che scalano rispettivamente quattro e cinque posizioni, portandosi al sesto e al settimo posto. A seguire, Andrey Rublev (8°), Hubert Hurkacz (9°) e Grigor Dimitrov (10°). Esce dalla top invece Holger Rune, ora dodicesimo. Per quanto riguarda la situazione degli altri italiani, Lorenzo Musetti resta in ventiquattresima posizione, seguito da Matteo Arnaldi, ora 40esimo, e Lorenzo Sonego, che scala sei posti in 51esima piazza. Sale Flavio Cobolli (62°), davanti a Luciano Darderi (64°) e Luca Nardi (81°). Più indietro Fabio Fognini (95°) e Matteo Berrettini, che dopo il rientro in top 100 perde 14 posizioni.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 15 aprile

Novak Djokovic (Srb) 10.035 (-) Jannik Sinner (Ita) 8.750 (-) Carlos Alcaraz (Esp) 8.645 (-) Daniil Medvedev (Rus) 7.085 (-) Alexander Zverev (Ger) 5.425 (-) Casper Ruud (Nor) 4.025 (+4) Stefanos Tsitsipas (Gre) 3.995 (+5) Andrey Rublev (Rus) 3.935 (-2) Hubert Hurkacz (Pol) 3.675 (-1) Grigor Dimitrov (Bul) 3.640 (-1)

24. Lorenzo Musetti 1.510 (-)

40. Matteo Arnaldi 1.121 (-2)

51. Lorenzo Sonego 986 (+6)

62. Flavio Cobolli 880 (+1)

64. Luciano Darderi 875 (-)

81. Luca Nardi 718 (-5)

95. Fabio Fognini 642 (-1)

98. Matteo Berrettini 630 (-14)