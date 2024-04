Golf, Scottie Scheffler vince il secondo Masters. Brilla la stella di Aberg: è secondo

L’americano Scottie Scheffler si aggiudica per la seconda volta il Masters di Augusta, in Georgia. Un traguardo speciale in un momento speciale per il numero 1 al mondo, che diventerà padre per la prima volta. “Tutto quello a cui penso ora è tornare a casa. È un momento speciale per noi. Andrò a casa, mi godrò la nascita del mio primo figlio. Non vedo l’ora di festeggiare con Meredith: è stata una lunga settimana senza di lei. Le mie priorità cambieranno molto presto. Mio figlio sarà la priorità principale, insieme a mia moglie, quindi il golf è dietro”, ha aggiunto. Il 27enne numero 1 del mondo si è imposto con uno score di 277 (66 72 71 68, -11) colpi, superando il giovane svedese Ludvig Aberg, secondo con 281 (-7) all’esordio in un Major. “Tutti nella mia posizione vorrebbero diventare grandi campioni ed essere i numeri 1 al mondo – ha detto la sorpresa europea della scorsa Ryder Cup -. E per me è lo stesso, non è niente di diverso. Penso che questa settimana consolidi molte di queste cose, e devo solo continuare a mettermi nella posizione di vincere i tornei”. L’inglese Tommy Fleetwood e gli americani Collin Morikawa e Max Homa si sono divisi il terzo posto, a sette colpi dal vincitore, mentre Tiger Woods ha concluso il torneo solamente al 60mo posto.