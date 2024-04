Atp Barcellona 2024: Cazaux si ritira in lacrime, Arnaldi al secondo turno

Dopo quasi un’ora di gran tennis, è finita all’improvviso e in maniera piuttosto brutale la partita tra Arnaldi e Cazaux, valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024. Sul punteggio di 5-5 40-40, il tennista francese è infatti inciampato sulla riga di fondocampo e si è fatto male alla caviglia, gettandosi immediatamente a terra in preda al dolore. Matteo e l’arbitro l’hanno immediatamente soccorso, ma è apparso chiaro fin da subito come la situazione fosse piuttosto grave.

Cazaux non riusciva neppure ad appoggiare il piede a terra e, dopo un confronto con il fisioterapista, non ha potuto far altro che ritirarsi. Infortunio che sembra piuttosto serio per il francese, in lacrime in panchina con un asciugamano sul volto. Arnaldi vola quindi al secondo turno – ovviamente senza festeggiare – e dovrà ripartire dalle cose buone fatte vedere in questi dieci game, in cui ha rischiato grosso (è stato due volte sotto di un break), ma è comunque riuscito a tenere botta, alternando colpi splendidi a errori da dimenticare. Il prossimo avversario di Arnaldi sarà l’argentino Sebastian Baez, ottava forza del seeding.