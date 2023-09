Laver Cup 2023: Team World in fuga, 10-2 sul Team Europe dopo il secondo giorno

Al termine della seconda giornata di incontri, il copione della Laver Cup 2023 è lo stesso. A Vancouver, in Canada, si continua ad assistere ad un dominio del Team World, che dopo anni in cui aveva dovuto inseguire ora fa la voce grossa. 10-2 il punteggio dopo due giorni, in cui l’unica vittoria per Team Europe è arrivata grazie a Casper Ruud, capace di liquidare in due set Tommy Paul.

RISULTATI E CLASSIFICA

FORMAT E REGOLAMENTO

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Per il resto del mondo sono invece arrivati i successi in due set di Frances Tiafoe e Taylor Fritz, rispettivamente ai danni di Hubert Hurkacz e Andrey Rublev, a consolidare un netto vantaggio. Persino il doppio è andato al team capitanato da John McEnroe, con Auger-Aliassime e Shelton che hanno avuto la meglio di Hurkacz/Monfils per 7-5 6-4. Un assolo a 360 gradi che obbliga Team Europe a darsi una svegliata in occasione della terza e ultima giornata, in cui ogni vittoria vale tre punti. La rimonta è ancora possibile, ma serve cambiare marcia rispetto a questi primi due deludenti giorni.