Laver Cup 2023 in tv: calendario, date, programma, orari e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo della Laver Cup 2023, in calendario dal 22 al 24 settembre. A dodici mesi dalla emozionante quinta edizione andata in scena a Londra e che ha visto il ritiro dal tennis di Roger Federer, l’esibizione Team Europe contro Team World torna in Nord America e più precisamente arriva in Canada, a Vancouver. Bisogna essere onesti, il campo partecipanti non è certamente al livello delle passate edizioni. Il Team Europe sarà composto da Ruud, Tsitsipas, Rublev, Hurkacz, Monfils e Davidovich Fokina, con quest’ultimo che ha preso il posto dell’infortunato Rune. Mentre nel Team World saranno presenti Fritz, Tiafoe, Paul, Crundolo, Shelton e il padrone di casa Felix Auger-Aliassime.

LAVER CUP IN TV – In Italia i diritti televisivi sono stati acquisiti da Discovery, quindi tutte le partite dell’evento saranno visibili sui canali di Eurosport (sia su Sky che su Dazn) e sulla piattaforma Discovery+.

PROGRAMMA LAVER CUP (ORARI ITALIANI)

DAY 1 – VENERDI’ 22 SETTEMBRE

Sessione Diurna – ore 22:00: 2 singolari

Sessione Notturna – ore 04:00 (di sabato 23 settembre): 1 singolare + 1 doppio

DAY 2 – SABATO 23 SETTEMBRE

Sessione Diurna – ore 22:00: 2 singolari

Sessione Notturna – ore 04:00 (di domenica 24 settembre): 1 singolare + 1 doppio

DAY 3 – DOMENICA 23 SETTEMBRE

Ore 21:00: 1 doppio + 3 singolari