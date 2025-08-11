Il motivo della sospensione dell’incontro tra Taylor Fritz e Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Cincinnati.

In attesa di Jannik Sinner e dopo il trionfo nel doppio femminile di Jasmine Paolini e Sara Errani, a Cincinnati è sceso in campo Lorenzo Sonego.

Il tennista torinese sfida Taylor Fritz nel terzo turno del Masters 1000 statunitense. Il match tra i due è stato però interrotto al termine del primo set, vinto dal padrone di casa 7-6 (4).

Fritz-Sonego, match sospeso a Cincinnati: il motivo

Dopo un combattuto primo set in cui le uniche opportunità di break sono capitate a Fritz nel corso del dodicesimo game sul punteggio di 6-5 a suo favore, l’incontro con Sonego è stato interrotto.

Le prime anormalità sono state riscontrate dai telespettatori che, improvvisamente, hanno visto interrotto la trasmissione dell’incontro.

Il motivo è dovuto a un blackout sul posto che non permette la trasmissione del torneo. Sono stati sospesi tutti gli incontri previsti dal programma. In attesa, dunque, anche Jannik Sinner che sarebbe dovuto scendere in campo all’una contro Diallo.