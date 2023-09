Laver Cup 2023, format e regolamento: come funziona la sfida Europe vs World

Il format ed il regolamento della Laver Cup 2023, torneo che si svolge da venerdì 22 a domenica 24 settembre in quel di Vancouver. Si tratta del sesto appuntamento con cui si sfidano Team Europe e Team World, con quest’ultimo che detiene il titolo conquistato dodici mesi fa alla 02 di Londra. L’evento attraversa di nuovo l’Atlantico per sbarcare per la prima volta in Canada, più precisamente alla Rogers Arena di Vancouver. Il Team Europe, capitanato come sempre da Bjorn Borg, sarà composto da Ruud, Rublev, Hurkacz, Monfils, Fils e Davidovich Fokina, con gli ultimi due che hanno preso il posto degli infortunati Tsitsipas e Rune. Mentre nel Team World, con alla guida sempre John McEnroe, saranno presenti Fritz, Tiafoe, Paul, Crundolo, Shelton e il padrone di casa Felix Auger-Aliassime.

In ognuna delle tre giornate si disputeranno quattro partite (tre singolari ed un doppio) per un totale di dodici incontri. L’obiettivo delle due squadre dovrà essere quello di arrivare a tredici punti. Quella che riuscirà a raggiungere l’obiettivo prima dell’altra alzerà al cielo la Laver Cup 2023. Ogni vittoria assegna un punteggio che sale a seconda dalla giornata. Nel venerdì inaugurale ogni successo vale un punto, il sabato ne vale due e infine la domenica tre. Ogni componente della squadra deve partecipare ad almeno un singolare nel corso del fine settimana ma non più giocarne più di due. Infine, almeno quattro giocatori di un team devono figurare in un match di doppio. In caso di parità dopo i dodici incontri si procederà con un doppio di spareggio di un solo set. Tutti i match si disputano sulla distanza dei tre set, con un super tie-break a dieci punti in caso di arrivo al terzo e decisivo parziale.