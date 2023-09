F1 GP Giappone 2023: Perez si ritira, poi è costretto a tornare in pista. Il motivo

Ha dell’incredibile ciò che è accaduto nel GP del Giappone 2023 di Formula 1, in cui Sergio Perez si è reso protagonista di una cosa alquanto rara nel circus. Dopo essersi ritirato al quindicesimo giro, il pilota della Red Bull è infatti dovuto tornare in pista e l’ha fatto ben 24 giri dopo, al 39°. Il motivo? Scontare la penalità ricevuta in seguito ad un contatto con Magnussen poco prima del ritiro. Dato che un pilota ritirato non può scontarla, ‘Checo’ ha dunque dovuto fare ritorno in pista, come confermato dalla Red Bull.