F1 GP Giappone 2023, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara di F1 del Gran Premio del Giappone 2023 a Suzuka sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Tutto pronto per la sedicesima gara stagionale e per l’appuntamento sulla pista nipponica, in virtù del fuso orario con l’Italia, dovremo davvero fare le ore piccole e collegarci per la partenza alle ore 07 di domenica 24 settembre, con la diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now: su TV8, invece, sarà disponibile la differita in replica in chiaro al canale 8 del telecomando alle ore 16. Su Sportface infine vi terremo informati in tempo reale con la diretta testuale per non farvi perdere nemmeno un’emozione. Ecco di seguito il riepilogo, GP Giappone gara oggi tv.

Domenica 24 settembre 2023

ore 07 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 16)