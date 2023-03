L’Argentina vince alla prima da Campioni del Mondo: 2-0 contro Panama

Grande festa per l’Argentina Campione del Mondo, che torna a giocare davanti al suo pubblico in un’amichevole contro Panama. Sfida equilibrata e che tarda a sbloccarsi, ma probabilmente interessa poco alle decine di migliaia di spettatori presenti all’Estadio Monumental, ancora in hangover dopo la vittoria in Qatar. Alla fine, comunque, l’Albiceleste la vittoria la ottiene. Thiago Almaga su assist di Leandro Paredes al 78° trova la rete del vantaggio, poi c’è anche il tempo per l’ennesimo capolavoro di Lionel Messi, che piazza il suo mancino sotto l’incrocio direttamente da calcio di punizione. Finisce 2-0 la partita, ma la festa continua.

LA GRANDE FESTA

IL GOL DI MESSI